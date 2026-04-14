Enviado especial do presidente dos Emirados à China se reúne com chanceler chinês durante visita do príncipe herdeiro de Abu Dhabi

PEQUIM, 14 de abril de 2026 (WAM) — O enviado especial do presidente dos Emirados Árabes Unidos à China e presidente da Autoridade de Assuntos Executivos, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, reuniu-se na segunda-feira (13/04), em Pequim, com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à margem da visita oficial do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ao país.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada Sultan Ahmed Al Jaber e a ministra de Estado Lana Nusseibeh participaram do encontro.

As duas partes analisaram as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a China, no âmbito da parceria estratégica abrangente, e destacaram o compromisso conjunto de ampliar a cooperação em diferentes áreas.

Diante dos desdobramentos regionais e internacionais, os dois lados também discutiram diversos temas e ressaltaram a importância de manter a coordenação conjunta.