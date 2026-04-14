Presidente da China recebe príncipe herdeiro de Abu Dhabi

PEQUIM, 14 de abril de 2026 (WAM) — O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, durante visita oficial ao país.

Xi Jinping deu as boas-vindas ao príncipe herdeiro. Destacou também a solidez da relação entre os dois países e sua expansão em áreas estratégicas.

Khaled bin Mohamed bin Zayed transmitiu a Xi Jinping os cumprimentos do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e votos de progresso e prosperidade para a China.

O líder chinês pediu que o príncipe herdeiro levasse seus cumprimentos ao presidente dos Emirados, expressando votos de desenvolvimento contínuo ao país.

Os dois lados discutiram o fortalecimento da parceria estratégica abrangente em setores prioritários e ressaltaram a importância de ampliar os laços econômicos e de investimento para apoiar um crescimento equilibrado e sustentável.

O encontro também abordou temas regionais e internacionais, com ênfase na promoção da estabilidade, no reforço da coordenação internacional diante de desafios comuns e no apoio a soluções pacíficas para conflitos.

Xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial do presidente dos Emirados à China e presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-executivo do grupo ADNOC; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado no Ministério das Relações Exteriores; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores; Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro; e Khaled Mohammed Jadid Al-Shehhi, vice-chefe da missão dos Emirados Árabes Unidos na China, participaram do encontro.