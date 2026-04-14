Bancos centrais dos Emirados Árabes Unidos e das Filipinas assinam acordo para ampliar cooperação financeira

ABU DHABI/MANILA, 14 de abril de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) e o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) assinaram um memorando de entendimento em cerimônia virtual com o objetivo de desenvolver a infraestrutura financeira, promover a cooperação econômica e fortalecer o comércio bilateral.

O acordo foi assinado por Khaled Mohamed Balama, presidente do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos, e por Eli M. Remolona Jr., presidente do banco central filipino.

Pelo memorando, as duas autoridades vão trabalhar para viabilizar pagamentos transfronteiriços mais ágeis por meio da integração de suas plataformas de pagamento instantâneo e da avaliação futura de interconexão de sistemas nacionais de cartões e de mensagens financeiras.

A iniciativa busca simplificar o processamento e a liquidação de transações, ampliar a interoperabilidade e melhorar a eficiência operacional. O acordo também prevê troca de conhecimento no desenvolvimento de moedas digitais de bancos centrais (CBDC, na sigla em inglês) para pessoas físicas e instituições.

O memorando inclui ainda cooperação em áreas-chave de fintech, como finanças abertas e ativos digitais, além do desenvolvimento do setor de finanças e bancos islâmicos.

O acordo reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos e das Filipinas com a inovação financeira e com a oferta de soluções de pagamento seguras e eficientes, reforçando as relações bilaterais.

“Este acordo marca um passo importante na construção de um ecossistema financeiro mais conectado e inovador entre os Emirados Árabes Unidos e as Filipinas", disse o presidente do Banco Central dos Emirados.

Balama acrescentou que, com o uso de tecnologias avançadas de pagamento e o compartilhamento de conhecimento, as entidades criam as bases para uma nova fase de integração e crescimento econômico sustentável impulsionado pela inovação.

O presidente do BSP afirmou que a parceria apoia os esforços de digitalização dos pagamentos. “Para os filipinos que vivem nos Emirados Árabes Unidos, especialmente trabalhadores no exterior, isso significa melhores canais de remessas e serviços financeiros mais eficientes para suas famílias. Também vemos oportunidades relevantes de cooperação em finanças islâmicas, à medida que avançamos para um sistema financeiro mais inclusivo”, afirmou.