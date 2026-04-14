Representante dos Emirados Árabes Unidos participa de reunião do Comitê Executivo da União Interparlamentar em Istambul

ISTAMBUL, 14 de abril de 2026 (WAM) — O presidente da Divisão Parlamentar dos Emirados Árabes Unidos no Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) junto à União Interparlamentar (IPU), Ali Rashid Al Nuaimi, participou da reunião do Comitê Executivo da organização na condição de presidente da força-tarefa da IPU para a resolução pacífica da crise entre Rússia e Ucrânia.

O encontro ocorre no âmbito da 152ª Assembleia da IPU e da 217ª sessão do Conselho Diretor, realizadas pela Grande Assembleia Nacional da Turquia entre 14 e 19 de abril de 2026, em Istambul, sob o tema “Promover a esperança, garantir a paz e assegurar justiça para as futuras gerações”.

Al Nuaimi apresentou o relatório do grupo, destacando os esforços da IPU para incentivar o diálogo direto entre as partes ucraniana e russa. Afirmou ainda que a equipe da organização segue apoiando iniciativas e programas humanitários voltados a ambos os lados, contribuindo para avanços positivos nesse processo.