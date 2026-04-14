Sharjah registra alta de 40,7% e movimenta US$ 5 bilhões no setor imobiliário no 1º trimestre

SHARJAH, 14 de abril de 2026 (WAM) — O setor imobiliário de Sharjah manteve forte desempenho no primeiro trimestre de 2026, com crescimento no valor negociado e no número de transações, apesar dos desafios regionais.

O volume total de negociações atingiu 18,5 bilhões de dirhams (US$ 5 bilhões), ante 13,2 bilhões de dirhams (US$ 3,6 bilhões) no mesmo período de 2025, alta de 40,7%, refletindo a resiliência do setor e a confiança dos investidores.

Segundo dados do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah, o número total de transações chegou a 29.235, aumento de 18,9% em relação ao ano anterior.

O diretor-geral do órgão, Abdulaziz Ahmed Al Shamsi, afirmou que o setor mantém crescimento acelerado, sustentado pela confiança dos investidores e por um ambiente regulatório flexível. Ele destacou que esse desempenho reflete o sucesso de estratégias adotadas e reforça a atratividade do mercado para investimentos de longo prazo.

Al Shamsi acrescentou que a transformação digital e os serviços inteligentes contribuíram para agilizar processos e aumentar a eficiência das operações, melhorando a experiência dos usuários e fortalecendo a posição de Sharjah como um dos principais mercados imobiliários dos Emirados Árabes Unidos e da região.

No primeiro trimestre de 2026, sete novos projetos imobiliários foram registrados no emirado, abrangendo os setores residencial, industrial e comercial, em linha com a estratégia de desenvolvimento urbano integrado.

Desde a implementação da Resolução nº 30 de 2022 do Conselho Executivo, que regulamenta a propriedade por estrangeiros e cidadãos do Conselho de Cooperação do Golfo, 47 projetos foram aprovados, sendo três deles no primeiro trimestre deste ano.

Sharjah também registrou aumento na diversidade de investidores, com 113 nacionalidades no período, ante 97 no ano anterior.

O número de imóveis negociados por investidores de diferentes nacionalidades chegou a 15.926, frente a 11.852 no mesmo período de 2025, indicando ampliação da base de investidores e maior atratividade do mercado.

Em termos de participação, cidadãos dos Emirados responderam por cerca de 9 bilhões de dirhams (US$ 2,4 bilhões), distribuídos em 10.099 imóveis. Investidores do Conselho de Cooperação do Golfo aplicaram 800 milhões de dirhams (US$ 218 milhões) em 502 imóveis, enquanto investidores árabes somaram 3,4 bilhões de dirhams (US$ 925 milhões) em 2.692 propriedades. Outras nacionalidades representaram 5,3 bilhões de dirhams (US$ 1,4 bilhão) em 2.633 imóveis.