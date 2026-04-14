Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com executivos de grandes empresas chinesas

PEQUIM, 14 de abril de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com presidentes de grandes empresas chinesas de setores estratégicos, como energia, petroquímica, investimentos soberanos, tecnologia avançada, energia renovável e eletrônicos.

Os encontros trataram do fortalecimento da parceria estratégica abrangente entre os Emirados Árabes Unidos e a China e da identificação de novas oportunidades de cooperação econômica e de desenvolvimento.

O príncipe herdeiro reuniu-se com Dai Houliang, presidente da China National Petroleum Corporation (CNPC, na sigla em inglês), com quem discutiu a ampliação da cooperação no setor de energia, incluindo soluções de energia limpa, o fortalecimento das cadeias de suprimentos e oportunidades futuras de parceria.

Khaled bin Mohamed também se encontrou com Liao Zengtai, presidente do Wanhua Chemical Group, para discutir oportunidades no setor industrial, com foco no uso de tecnologias avançadas para aumentar a eficiência e promover a sustentabilidade.

Em reunião com Zhang Qingsong, presidente e CEO da China Investment Corporation (CIC), os dois lados abordaram o avanço da parceria em investimentos e a exploração de oportunidades nos dois mercados, além do fortalecimento da cooperação em áreas prioritárias.

O príncipe herdeiro também se reuniu com Robin Zeng Yuqun, fundador e CEO da Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), referência global em baterias de íon-lítio e armazenamento de energia. As conversas abordaram eficiência energética, intercâmbio de conhecimento na produção de baterias, mobilidade inteligente e tecnologias para apoiar metas de neutralidade de carbono.

A autoridade dos Emirados se encontrou ainda com Lei Jun, presidente da Xiaomi, com quem discutiu cooperação em inovação tecnológica e eletrônicos avançados, além do fortalecimento da parceria para apoiar a transformação digital em setores estratégicos das economias dos dois países.

Xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, enviado especial do presidente dos Emirados Árabes Unidos à China e presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-executivo do grupo ADNOC; Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; e Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas no Gabinete do Príncipe Herdeiro, participaram dos encontros.