Líder dos Emirados Árabes Unidos se reúne com presidente do Conselho Europeu para discutir situação regional

ABU DHABI, 14 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (14/04) o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em visita ao país como parte de uma agenda regional.

Os dois lados discutiram os desdobramentos na região e seus impactos sobre a paz e a segurança regionais e internacionais, além das consequências para a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global. Também abordaram os ataques iranianos, classificados como terroristas, contra civis e infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos e em outros países da região, destacando que essas ações violam o direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regionais.

António Costa afirmou a solidariedade do Conselho Europeu com os Emirados Árabes Unidos e com os países da região diante das medidas adotadas para garantir sua segurança, estabilidade e a proteção da população.

As duas partes também analisaram a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos, a União Europeia e seus Estados-membros, reafirmando o compromisso com o avanço das negociações do Acordo de Parceria Econômica Abrangente e do Acordo de Parceria Estratégica, além de destacarem a importância de ampliar a cooperação em benefício mútuo.

Xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de autoridades participaram do encontro.