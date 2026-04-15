ONU alerta para aumento de doenças de pele em abrigos na Faixa de Gaza

NOVA YORK, 15 de abril de 2026 (WAM) — O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) alertou que, em metade dos locais de deslocamento na Faixa de Gaza, há pessoas afetadas por doenças de pele, com casos em aumento.

Além disso, roedores e pragas são frequentemente observados nesses locais. A ONU e seus parceiros humanitários distribuíram armadilhas mecânicas e aplicaram produtos químicos, mas em escala limitada, recorrendo principalmente a recursos disponíveis localmente.