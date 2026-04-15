Ouro recua após atingir máxima de um mês com fortalecimento do dólar

NOVA YORK, 15 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro recuaram nesta quarta-feira (15/04), após atingirem mais cedo o nível mais alto em um mês, pressionados pela valorização do dólar.

O ouro à vista caiu 0,3%, para US$ 4.828,07 por onça, por volta das 2h49 (GMT), após alcançar o maior patamar desde 18 de março. Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos, com vencimento em junho, ficaram estáveis em US$ 4.851,30.

Entre outros metais, a prata à vista subiu 0,8%, para US$ 80,15 por onça, a platina avançou 1,1%, para US$ 2.126,14, enquanto o paládio recuou 0,1%, para US$ 1.585,60.