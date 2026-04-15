Câmara Internacional de Dubai inaugura escritório em Manila para ampliar comércio com Filipinas

DUBAI, 15 de abril de 2026 (WAM) — A Câmara Internacional de Dubai, uma das três entidades que integram a Dubai Chambers, inaugurou um novo escritório de representação internacional em Manila, em movimento estratégico para fortalecer as relações comerciais e de investimento entre Dubai e as Filipinas.

O escritório foi lançado durante cerimônia na capital filipina com a presença da primeira-dama Louise Araneta-Marcos e mais de 100 participantes, entre autoridades e representantes do setor empresarial local.

Participaram do evento Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e CEO da Dubai Chambers; Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos nas Filipinas; e Ma. Anna Kathryna Yu-Pimentel, enviada especial do presidente filipino para comércio e investimentos nos Emirados.

“A abertura do nosso escritório em Manila reflete nosso compromisso de fortalecer as relações econômicas entre Dubai e as Filipinas e criar novos caminhos de cooperação entre as comunidades empresariais dos dois mercados”, afirmou Lootah.

O CEO da Dubai Chambers acrescentou que o escritório desempenhará um papel importante no apoio a empresas filipinas na exploração das oportunidades disponíveis em Dubai e no aproveitamento do ambiente de negócios favorável do emirado como porta de entrada para crescimento e expansão.

A inauguração ocorre em um momento de crescimento das relações bilaterais. O comércio não petrolífero entre Dubai e as Filipinas alcançou 3,58 bilhões de dirhams (US$ 975 milhões) em 2025, alta de 17% em relação a 2024.

Até o fim de dezembro de 2025, 2.592 empresas filipinas estavam registradas como membros ativos da Câmara de Comércio de Dubai, aumento de 23,3% na comparação anual. Somente em 2025, 856 novas empresas filipinas aderiram à entidade, crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior.

A iniciativa dá continuidade aos resultados de missão comercial às Filipinas organizada em maio de 2025 pela Câmara de Comércio de Dubai, que reuniu representantes de 17 empresas do setor privado sediadas em Dubai, resultando em 180 reuniões bilaterais.

Durante a missão, a entidade promoveu em Manila o fórum Fazendo negócios com as Filipinas, com 314 participantes, ocasião em que assinou um memorando de entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria das Filipinas para ampliar a cooperação e explorar novas áreas de parceria.

O avanço das relações foi reforçado em janeiro deste ano, quando a Dubai Chambers recebeu Louise Araneta-Marcos em sua sede. A visita destacou o fortalecimento dos laços bilaterais e permitiu discutir novas formas de cooperação.

O novo escritório atuará em estreita colaboração com a comunidade empresarial filipina, promovendo conexões com atores públicos e privados e destacando as vantagens competitivas de Dubai como centro global de negócios. A unidade também fornecerá inteligência de mercado para apoiar empresas filipinas interessadas em se estabelecer em Dubai e utilizá-lo como plataforma de expansão internacional.

Além disso, apoiará empresas sediadas em Dubai que buscam expandir operações nas Filipinas, oferecendo análises de mercado, identificação de oportunidades comerciais e de investimento e conexão com parceiros locais para facilitar a entrada e o crescimento no país.