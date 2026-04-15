Dez países pedem fim dos confrontos no Líbano

WASHINGTON, 15 de abril de 2026 (WAM) — Canadá, Reino Unido, Suíça e outros sete países pediram “o fim imediato dos confrontos no Líbano” em declaração conjunta.

Os países afirmaram estar profundamente preocupados com a deterioração da situação humanitária e a crise de deslocamento no país, ressaltando que civis e infraestrutura civil devem ser protegidos dos efeitos das hostilidades.

O grupo saudou o cessar-fogo de duas semanas recentemente acordado entre Estados Unidos, Israel e Irã, mas defendeu que os combates também cessem no Líbano.

Na declaração, os dez países também pediram respeito ao direito internacional humanitário, com o objetivo de preservar a dignidade humana, reduzir os impactos sobre a população civil e permitir a entrega de ajuda humanitária.

Os signatários condenaram ações que levaram à morte de integrantes de missões de paz da ONU e aumentaram significativamente os riscos para trabalhadores humanitários no sul do Líbano.

O comunicado foi assinado por Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Indonésia, Japão, Jordânia, Serra Leoa, Suíça e Reino Unido.