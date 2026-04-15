Ajman registra 3,32 milhões de corridas de táxi no 1º trimestre, com alta de 5,6%

AJMAN, 15 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade de Transporte de Ajman registrou aumento no número de corridas de táxi no primeiro trimestre de 2026, com total de 3.322.268 viagens, ante 3.146.769 no mesmo período de 2025 — crescimento de 175.499 corridas, equivalente a 5,6%.

O diretor-executivo da Corporação de Transporte Público e Licenciamento, Sami Ali Al Jallaf, afirmou que o crescimento reflete o aumento da demanda pelos serviços no emirado, além dos elevados níveis de segurança e prontidão operacional, apoiados pelo uso de veículos modernos e bem equipados, em conformidade com padrões elevados.

Al Jallaf acrescentou que os táxis são um componente essencial do sistema de transporte de Ajman, desempenhando papel central no atendimento às necessidades diárias de mobilidade com eficiência e flexibilidade. Afirmou ainda que a autoridade segue desenvolvendo seus serviços, aprimorando a qualidade da frota e adotando soluções modernas para melhorar o fluxo de tráfego e a qualidade de vida no emirado.