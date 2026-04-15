Acordo de Parceria Econômica entre Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão entra em vigor

ABU DHABI, 15 de abril de 2026 (WAM) — O Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão entrou oficialmente em vigor, marcando um avanço nas relações econômicas entre os dois países.

O acordo deve acelerar o comércio bilateral, criar novas oportunidades de investimento e joint ventures e ampliar as possibilidades para empresas emiradenses em uma economia com alto potencial em região estratégica.

Ao eliminar ou reduzir tarifas sobre a maioria dos bens e serviços, o CEPA facilitará o acesso a mercados e ampliará o alcance global de exportadores dos dois países, além de fortalecer a cooperação entre o setor privado e apoiar empreendedores e pequenas e médias empresas.

Este é o primeiro acordo comercial do Azerbaijão a incluir um capítulo sobre serviços, com potencial de gerar oportunidades em áreas como finanças, consultoria, construção e serviços profissionais.

O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que o acordo representa um marco transformador nas relações bilaterais. “O acordo promete ampliar o fluxo comercial, abrir novas oportunidades de investimento e fortalecer a cooperação entre o setor privado em setores estratégicos, especialmente logística, energia renovável e indústria avançada”, afirmou o ministro.

Al Zeyoudi acrescentou que o Azerbaijão ocupa posição estratégica nas rotas comerciais Norte-Sul. "Ao integrar nossas visões econômicas, podemos aumentar a resiliência e promover crescimento sustentável em um cenário global em rápida transformação”, destacou.

Os Emirados Árabes Unidos são o principal parceiro comercial árabe do Azerbaijão, respondendo por 40% de seu comércio com a região do Oriente Médio e Norte da África. Como principal investidor árabe no país, com mais de US$ 1 bilhão em aportes, há amplo espaço para expansão da cooperação econômica. O comércio exterior não petrolífero entre os dois países registrou crescimento significativo, com alta de 31,4% nos últimos dois anos, superando US$ 2,2 bilhões em 2025.

O acordo integra o programa global de comércio dos Emirados Árabes Unidos e está alinhado à estratégia do país de diversificar sua economia.