Equipe médica da Indonésia se junta ao hospital flutuante dos Emirados no Egito para reforçar atendimento a palestinos

AL ARISH, 15 de abril de 2026 (WAM) — O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, recebeu um novo grupo de profissionais de saúde da Indonésia no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, ampliando os esforços médicos e humanitários destinados a atender palestinos vindos da Faixa de Gaza.

A equipe indonésia iniciou suas atividades ao lado de profissionais médicos e administrativos emiradenses, contribuindo para reforçar os serviços de atendimento, elevar a prontidão das equipes e ampliar a capacidade do hospital para lidar com diferentes casos clínicos e ferimentos.

A chegada do novo grupo reflete a cooperação humanitária e médica entre os Emirados Árabes Unidos e a Indonésia, evidenciando o compromisso conjunto de apoiar a população palestina e aliviar o sofrimento diante das condições adversas.

O hospital flutuante em Al Arish, uma das principais iniciativas humanitárias dos Emirados no âmbito da operação, continua a prestar atendimento a pacientes vindos de Gaza por meio de uma estrutura integrada de equipes especializadas, oferecendo exames, tratamentos, cirurgias e acompanhamento médico.