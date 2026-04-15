União Geral das Mulheres participa de conferência empresarial Emirados-China em Pequim

PEQUIM, 15 de abril de 2026 (WAM) — Uma delegação da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês) participou da Conferência de Promoção de Negócios Emirados-China, organizada pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Pequim em cooperação com o Ministério do Comércio Exterior.

Realizado sob o tema “Da visão ao valor”, o evento reuniu autoridades, empresários e investidores dos dois países para impulsionar as relações econômicas e comerciais e explorar cooperação em setores prioritários, como investimentos, finanças, energia e sustentabilidade, indústria, agricultura e segurança alimentar, logística e tecnologia, aviação e comércio, além dos setores de varejo, pesquisa e inovação.

A conferência também serviu como plataforma de diálogo e intercâmbio de conhecimento para apoiar parcerias e ampliar a cooperação econômica.

A secretária-geral da GWU, Noura Khalifa Al Suwaidi, afirmou que o evento reflete o fortalecimento das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a China, com a promoção do empoderamento feminino como um dos pilares da parceria estratégica.

Al Suwaidi disse que as iniciativas lideradas pela entidade buscam ampliar a participação econômica das mulheres e fortalecer seu papel no desenvolvimento, em linha com a visão de xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e da Fundação para o Desenvolvimento da Família.

A secretária-geral da GWU destacou o Conselho Empresarial de Mulheres Emirados-China como exemplo da maturidade das relações bilaterais, oferecendo uma plataforma institucional para ampliar o papel das mulheres empreendedoras na economia global.

A vice-chefe de missão da Embaixada dos Emirados em Pequim, Amna Alhammadi, afirmou que as relações bilaterais se baseiam na confiança, no respeito mútuo e em objetivos comuns de desenvolvimento, com o empoderamento feminino como eixo central da cooperação futura.

A responsável por Assuntos Estratégicos e de Desenvolvimento da GWU, Ghalia Ali Al Mannai, afirmou que a parceria representa um modelo avançado de cooperação econômica baseado em inovação e conhecimento, apoiando oportunidades de investimento e expansão de negócios.

A conferência também marcou o primeiro encontro do Conselho Empresarial de Mulheres Emirados-China, com a participação de mais de 100 entidades, além da assinatura de memorandos de entendimento entre a GWU e instituições econômicas chinesas.

Durante o evento, foi lançado um guia de governança para conselhos empresariais de mulheres emiradenses no exterior, com o objetivo de apoiar sua criação e funcionamento conforme as melhores práticas.

A China foi o primeiro país a receber a iniciativa, após a criação do Conselho Empresarial de Mulheres Emirados-China em novembro de 2025, com o objetivo de ampliar oportunidades de investimento e fortalecer parcerias econômicas.

A iniciativa está alinhada à “Visão 50:50 da Mãe da Nação”, que busca ampliar o papel global das mulheres do país e fortalecer sua contribuição para o desenvolvimento econômico internacional.