Emirados Árabes Unidos figuram entre os principais polos globais de inteligência artificial, aponta relatório AI Index 2026

ABU DHABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos foram reconhecidos como um dos principais polos globais de inteligência artificial (IA), segundo o relatório AI Index 2026, divulgado pelo Instituto de Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano (HAI, na sigla em inglês), da Universidade Stanford.

O relatório destaca que o país está entre os líderes mundiais em apoio institucional à estratégia de IA, conscientização e governança, com forte desempenho em indicadores globais de habilidades, empregos, adoção e atração de talentos.

O documento aponta que os Emirados apresentam níveis elevados de adoção de IA, acima do esperado em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, ao lado de Singapura, e mantêm presença constante nos rankings globais de capacidades em inteligência artificial.

Mais de 80% dos trabalhadores no país utilizam regularmente IA no ambiente de trabalho, com altos níveis de confiança, segundo o relatório, que também observa que os Emirados estão entre os que mais crescem no mundo em competências de engenharia em IA, com o avanço técnico superando o nível geral de conscientização.

No campo de talentos e força de trabalho, o estudo indica que a concentração de profissionais de IA nos Emirados mais que dobrou entre 2019 e 2025, com o país ocupando posição de destaque no fluxo líquido de talentos, com cerca de 4,40 por 10 mil usuários do LinkedIn.

O relatório também aponta que vagas relacionadas à IA representaram cerca de 2,87% do total de anúncios de emprego em 2025, colocando os Emirados entre os líderes globais na demanda por profissionais da área.

O documento ressalta ainda o compromisso do país com a integração da IA na educação por meio da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 2031, destacando que o ensino da disciplina tornou-se obrigatório em todos os níveis escolares a partir do ano letivo de 2025–2026, abrangendo fundamentos como dados, algoritmos, inovação e ética.

No campo da pesquisa, o relatório elogia o papel do Instituto de Inovação Tecnológica, em Abu Dhabi, como um dos principais centros globais de pesquisa em tecnologia avançada, especialmente no desenvolvimento de IA aplicada por meio dos modelos Falcon.

O relatório conclui que os Emirados continuam superando expectativas na adoção de inteligência artificial e mantêm forte presença global, reforçando sua posição como um dos principais centros mundiais no setor.