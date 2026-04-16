Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos participa de conferência internacional sobre o Sudão em Berlim

BERLIM, 16 de abril de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, participou da Terceira Conferência Internacional sobre o Sudão, em Berlim. O encontro foi organizado pela Alemanha, União Europeia, França, Reino Unido, Estados Unidos e União Africana.

A conferência reflete a continuidade do impulso internacional de apoio ao Sudão, com base nos resultados das conferências de Paris 2024 e Londres 2025, como parte de esforços conjuntos para fortalecer a segurança e a estabilidade e avançar um processo político liderado por civis.

Com os civis continuando a suportar o impacto mais severo do conflito em curso, a conferência — que marca o terceiro aniversário da guerra no Sudão — teve como objetivo reforçar a resposta humanitária, avançar esforços por um cessar-fogo e apoiar uma solução política abrangente, com transição liderada por civis.

O xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan destacou, em discurso, a necessidade urgente de pôr fim à guerra, que continua a impor um alto custo à população civil. Ele também condenou todas as violações cometidas por ambas as partes do conflito e ressaltou a importância de proteger os civis.

O xeique Shakhboot afirmou que os Emirados mantêm uma posição firme em relação à crise no Sudão desde o início do conflito, em abril de 2023. O foco principal do país permanece na obtenção de um cessar-fogo imediato, incluindo uma trégua humanitária entre as partes em conflito o mais rapidamente possível, na busca por uma solução pacífica por meio de uma transição independente liderada por civis e no enfrentamento da grave crise humanitária por meio do envio de ajuda emergencial.

Segundo ele, por meio do chamado Quad, os Emirados têm defendido de forma consistente uma trégua humanitária imediata e incondicional para garantir o acesso sem obstáculos à ajuda humanitária em todo o Sudão, alcançar um cessar-fogo permanente e apoiar um processo de transição que leve à formação de um governo civil independente das partes em conflito e de grupos extremistas.

O ministro também ressaltou a importância de esforços coordenados em nível regional e internacional e afirmou que não se deve poupar esforços para pôr fim à guerra civil. Ele reiterou o compromisso conjunto com iniciativas destinadas a aliviar o sofrimento do povo sudanês e a promover suas aspirações legítimas por segurança, estabilidade e uma vida digna.

À margem da conferência, o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan reuniu-se com diversas autoridades para discutir desdobramentos regionais e explorar formas de fortalecer a coordenação e a cooperação em apoio à paz e à segurança internacionais.

Os Emirados reafirmaram seu compromisso firme e contínuo de apoiar todos os esforços para enfrentar essa crise de grandes proporções e de atuar em conjunto com parceiros regionais e internacionais, especialmente na África, para garantir estabilidade e desenvolvimento sustentável ao povo sudanês. A posição reflete os valores de solidariedade humanitária que orientam a liderança e a sociedade do país.