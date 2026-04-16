Ouro sobe com queda do dólar

NOVA YORK, 16 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro subiram nesta quinta-feira (16/04), impulsionados pela queda do dólar e pela redução nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

O ouro à vista avançou 0,9%, para US$ 4.830,82 por onça, às 4h55 (GMT).

Os contratos futuros do ouro para entrega em junho subiram 0,6%, para US$ 4.853,40.

Entre outros metais, a prata à vista avançou 2%, para US$ 80,61 por onça, a platina subiu 1,6%, para US$ 2.143,08, e o paládio registrou alta de 1,4%, para US$ 1.592,84.