Jumeirah Burj Al Arab passará por programa de restauração em fases

DUBAI, 16 de abril de 2026 (WAM) — O grupo Jumeirah, líder global em hotelaria de luxo e integrante da Dubai Holding, anunciou que o icônico hotel Jumeirah Burj Al Arab passará por um programa de restauração planejado em fases, com o objetivo de preservar seu legado para as próximas gerações.

Com mais de 25 anos de operação contínua, a conservação da obra arquitetônica prevê o aprimoramento de seu característico design interior, com o mesmo nível de atenção dedicado à preservação de uma obra de arte.

Desde sua inauguração, em 1999, o Jumeirah Burj Al Arab consolidou-se como um ícone arquitetônico e cultural do luxo moderno, com sua silhueta em forma de vela de dhow marcando a identidade do horizonte de Dubai. Desde o lançamento, o hotel estabeleceu novos padrões internacionais, ao introduzir o serviço personalizado de mordomo e redefinir o conceito de hospitalidade de luxo.

A restauração, prevista para durar cerca de 18 meses, será liderada pelo arquiteto de interiores Tristan Auer, com a missão de preservar o valor cultural do Jumeirah Burj Al Arab.

O diretor-executivo do grupo Jumeirah, Thomas B. Meier, afirmou que o Jumeirah Burj Al Arab é muito mais do que um marco arquitetônico; é um símbolo de ambição, excelência e artesanato. "Nos últimos 27 anos, este empreendimento tem atendido seus hóspedes com o mesmo nível de dedicação e padrões de classe mundial que o diferenciam de qualquer outro hotel no mundo”, disse.

Thomas B. Meier acrescentou que o programa de restauração marca um novo capítulo na história do Jumeirah Burj Al Arab, ao preservar cuidadosamente o patrimônio daquele que é atualmente o único hotel da coleção limitada Jumeirah de endereços icônicos, definidos por distinção de design e prestígio.

Reconhecido por sua abordagem refinada em projetos de restauração, o trabalho de Tristan Auer reflete profundo respeito pelo patrimônio, pelo artesanato e pelos detalhes, incorporando uma sensibilidade contemporânea a espaços atemporais.

O Jumeirah Burj Al Arab, considerado o hotel mais icônico de Dubai e um símbolo global da hospitalidade árabe, é o principal empreendimento do portfólio do grupo Jumeirah. Sua estrutura elegante em forma de vela, uma das mais fotografadas do mundo, redefine os padrões de luxo na hotelaria internacional.

Com 198 suítes e interiores marcados pelo uso de cristais Swarovski, mármore e folhas de ouro, o hotel se destaca pela grandiosidade e sofisticação.

A excelência dos serviços já rendeu diversos reconhecimentos ao hotel, incluindo o título de melhor hotel urbano do Norte da África e do Oriente Médio pela revista Travel + Leisure e a classificação cinco estrelas no guia Forbes Travel Guide em 2023. O Jumeirah Burj Al Arab segue como um dos principais símbolos do luxo em Dubai.