Banco Central dos Emirados Árabes Unidos destaca abordagem proativa do país para fortalecer resiliência financeira em Washington

WASHINGTON, 16 de abril de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) deu continuidade à sua participação nas Reuniões de Primavera de 2026 do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Grupo Banco Mundial, além de encontros do G20, do G24 e do Brics, realizados em Washington, de 13 a 18 de abril de 2026.

As reuniões reuniram presidentes de bancos centrais, ministros da Fazenda e representantes de instituições financeiras internacionais.

O presidente do CBUAE, Khaled Mohamed Balama, liderou a delegação do banco em reuniões ministeriais e sessões de diálogo de alto nível. A delegação contou com a participação de Ebrahim Obaid Al Zaabi, vice-presidente para política monetária e estabilidade financeira; Ahmed Saeed Al Qamzi, vice-presidente para supervisão bancária e de seguros; e Mohamed Al Marzooqi, chefe de relações internacionais, além de outros altos funcionários.

Khaled Mohamed Balama apresentou o discurso principal dos Emirados em reunião de alto nível da região do Oriente Médio, Norte da África e Paquistão (MENAP, na sigla em inglês) com o FMI, que contou com a presença da diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva.

O discurso abordou os desdobramentos da economia global, os desafios geopolíticos e seus impactos nas economias regional e mundial. O governador destacou o papel proativo dos Emirados na proteção da resiliência de setores estratégicos.

Balama também reiterou os esforços contínuos do país para desenvolver estruturas proativas voltadas ao aumento da eficiência do setor financeiro, incluindo o pacote de resiliência para instituições financeiras lançado pelo CBUAE em março, iniciativa inédita entre bancos centrais da região, que contribuiu para reforçar a solidez e a sustentabilidade do setor.

O presidente da entidade também liderou a delegação nas reuniões do Grupo Intergovernamental dos Vinte e Quatro sobre Assuntos Monetários Internacionais e Desenvolvimento (G24).

À margem dos encontros, Khaled Mohamed Balama e a delegação realizaram uma série de reuniões bilaterais com presidentes de bancos centrais e altos representantes de instituições financeiras internacionais. Entre os encontros, destacam-se reuniões com Madis Müller, presidente do Eesti Pank, e Natia Turnava, presidente do Banco Nacional da Geórgia, nas quais foram discutidas formas de fortalecer a cooperação monetária e financeira, além da troca de visões sobre prioridades futuras e oportunidades para o desenvolvimento da infraestrutura financeira.

A participação regular nessas reuniões reflete o papel do CBUAE no diálogo internacional sobre o futuro da economia global e da estabilidade financeira, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como parceiro ativo nos esforços para promover a estabilidade econômica e financeira em níveis regional e global.