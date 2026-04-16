EDGE e Indra firmam parceria para produção de radares no Brasil

SÃO PAULO, 16 de abril de 2026 (WAM) — O grupo EDGE, um dos principais conglomerados globais de defesa e tecnologia avançada, e o grupo Indra assinaram um memorando de entendimento para explorar conjuntamente o desenvolvimento e a produção de sistemas de radar de próxima geração no Brasil.

A assinatura ocorreu durante a feira LAAD Security 2026, realizada de 14 a 16 de abril em São Paulo.

O acordo estabelece as bases para uma colaboração estratégica tripartite, reunindo a expertise da Indra em tecnologias de radar e integração de sistemas, as capacidades industriais e tecnológicas da SIATT e a presença global do grupo EDGE no mercado de defesa, além de sua competência em produção avançada.

A iniciativa abre caminho para a criação de um novo ecossistema de produção de radares no Brasil, promovendo o desenvolvimento de capacidades soberanas, a transferência de tecnologia e a geração de empregos altamente qualificados na indústria nacional de defesa.

O acordo representa mais um passo no aprofundamento da parceria estratégica entre EDGE e Indra, que vem se expandindo desde 2023, com projetos conjuntos em Abu Dhabi nas áreas de radares e guerra eletrônica e, mais recentemente, com a decisão de estabelecer uma nova unidade de produção na Espanha para munições de permanência aérea e armamentos inteligentes. O memorando assinado em São Paulo marca a expansão dessa cooperação para a América Latina.