Emirados Árabes Unidos parabenizam To Lam por eleição como presidente do Vietnã

ABU DHABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações a To Lam, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, por ocasião de sua eleição como presidente do Vietnã.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente vietnamita e ao primeiro-ministro, Le Minh Hung.