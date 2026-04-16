Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem do presidente do Cazaquistão sobre cooperação bilateral

ABU DHABI, 16 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita de Kassym-Jomart Tokayev, presidente do Cazaquistão, sobre as relações bilaterais e formas de fortalecer a cooperação conjunta.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu a mensagem durante reunião com Yernar M. Lazar, enviado especial e assessor do presidente do Cazaquistão para assuntos internacionais, no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

Mansour bin Zayed Al Nahyan e Yernar M. Lazar discutiram a cooperação entre os Emirados e o Cazaquistão e formas de ampliar a parceria em diferentes áreas, com foco em interesses comuns e no desenvolvimento sustentável dos dois países. As duas partes também trocaram opiniões sobre uma série de temas de interesse mútuo.

Autoridades de alto escalão participaram da reunião.