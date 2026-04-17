Emirados Árabes Unidos saúdam cessar-fogo entre Líbano e Israel e elogiam esforços do presidente dos Estados Unidos

ABU DHABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos saudaram o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel e elogiaram os esforços diplomáticos liderados por ele para viabilizar o entendimento.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou a expectativa de que o acordo represente um passo positivo para a criação de um ambiente favorável à estabilidade regional e destacou a importância da continuidade da coordenação internacional eficaz para evitar uma nova escalada e reduzir os impactos humanitários e de segurança na região.

A pasta reiterou a plena solidariedade dos Emirados ao governo do Líbano e o apoio ao país neste momento considerado crítico, incluindo esforços para garantir que as armas permaneçam exclusivamente sob controle do Estado e para desmantelar organizações terroristas, o que, segundo o comunicado, é essencial para consolidar a segurança e a estabilidade.

Os Emirados também reafirmaram o compromisso com a unidade, a soberania e a integridade territorial do Líbano, além do apoio ao povo libanês na busca por segurança, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade.