Metais preciosos recuam com valorização do dólar

NOVA YORK/LONDRES, 17 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro e da prata recuaram na sessão desta quinta-feira (17/04), à medida que investidores ajustaram posições diante de indicadores econômicos em mudança e da valorização do dólar.

O ouro para entrega em junho encerrou o dia a US$ 4.811,40 por onça, queda de US$ 12,20, ou 0,25%.

A prata sofreu pressão de venda mais intensa e teve desempenho inferior ao do ouro. O metal, utilizado tanto como ativo de investimento quanto na indústria, caiu US$ 1,029, ou 1,29%, para US$ 78,885 por onça.