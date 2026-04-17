Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita governante de Ajman

AJMAN, 17 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou o governante de Ajman, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo, na presença do príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi.

O presidente e o governante de Ajman trocaram votos de saúde e bem-estar. Também discutiram temas de interesse nacional e afirmaram que a capacitação dos emiradenses segue como prioridade central dos planos de desenvolvimento do país.

Os líderes destacaram que os Emirados continuam avançando com confiança para construir um modelo de desenvolvimento que direcione todos os recursos à melhoria da qualidade de vida, à promoção do bem-estar e ao fortalecimento da coesão social e da estabilidade. Eles também expressaram votos pela continuidade da segurança, prosperidade e bem-estar no país.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, e o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de outros xeiques, ministros e autoridades, participaram da reunião.