Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi realiza fórum sobre segurança escolar para reforçar preparação para emergências

ABU DHABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi, em parceria com a Aldar Properties, organizou o Fórum de Segurança Escolar voltado à resposta comunitária, com o objetivo de incentivar profissionais da educação e da supervisão a aderirem ao programa “Community Responder”.

A iniciativa busca fortalecer a capacidade dos participantes de lidar com emergências tanto no ambiente escolar quanto no cotidiano.

O fórum abordou cinco temas principais, incluindo a apresentação do sistema de resposta comunitária, diretrizes para o retorno seguro às escolas e conscientização sobre procedimentos de segurança escolar. O evento também incluiu simulações práticas de evacuação e resposta a diferentes tipos de incidentes.

A autoridade destacou seu compromisso com a capacitação de profissionais da educação e supervisão, com foco em respostas rápidas e eficazes. Sessões de treinamento especializadas trataram de conceitos de segurança em ambientes educacionais, mecanismos de gestão de riscos e medidas preventivas em setores essenciais.

O fórum também apresentou uma visão geral da segunda fase da campanha “Nossa Comunidade Está Preparada”, conduzida pelo Centro de Gestão de Emergências, Crises e Desastres de Abu Dhabi em cooperação com parceiros, e seu papel no aumento da conscientização e no fortalecimento da capacidade da população de responder de forma responsável a emergências. A autoridade exibiu ainda um vídeo demonstrando como voluntários atuam em ocorrências antes da chegada das equipes oficiais.

O sistema de resposta comunitária contribui para a formação de uma sociedade mais consciente e proativa, que apoia os esforços das autoridades diante de desafios, e reflete o empenho da entidade em promover o voluntariado como pilar da segurança pública e em melhorar a qualidade de vida em Abu Dhabi.