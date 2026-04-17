Dubai South anuncia incentivos para manter ritmo de crescimento econômico

DUBAI, 17 de abril de 2026 (WAM) — A Dubai South anunciou um novo conjunto de incentivos para empresas que operam em sua zona franca, reforçando o compromisso de apoiar a comunidade empresarial e sustentar o ritmo de crescimento econômico.

Alinhada aos esforços do Conselho das Zonas Francas de Dubai para aumentar a competitividade e a resiliência desse ecossistema, a iniciativa inclui medidas voltadas a facilitar a continuidade dos negócios e reduzir exigências operacionais para as empresas.

Entre os incentivos estão o apoio à abertura de novas empresas, facilitação na renovação de licenças e isenção de multas por atraso nessas renovações.

O diretor-executivo do grupo Dubai South, Nabil Al Kindi, afirmou que a entidade segue comprometida em apoiar a comunidade empresarial por meio de medidas que favoreçam o crescimento e a continuidade das operações.

“Esta iniciativa mais recente baseia-se nos nossos esforços contínuos para prestar apoio em todo o nosso ecossistema, incluindo as medidas recentemente anunciadas para as pequenas e médias empresas no Parque Empresarial. Está também alinhada com a visão da nossa sábia liderança e com a direção econômica mais ampla dos Emirados e reflete o nosso foco contínuo, no âmbito da iniciativa ‘Dubai South in Motion’, em sustentar o dinamismo empresarial e reforçar a confiança.”

A Dubai South continua a atender uma base diversificada de empresas regionais e internacionais, oferecendo localização estratégica, infraestrutura integrada e um ambiente de negócios que favorece o crescimento de longo prazo.