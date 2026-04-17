Emirados Árabes Unidos disputarão Jogos Asiáticos de Praia na China com 31 atletas

SANYA, China, 17 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos disputarão a 6ª edição dos Jogos Asiáticos de Praia, que será realizada em Sanya, na China, entre 22 e 30 de abril, com uma delegação de 31 atletas em quatro modalidades: jiu-jítsu, vela, futebol de praia e natação em águas abertas.

A China sediará o evento pela segunda vez, após a edição de Haiyang, em 2012.

A sexta edição reunirá 1.790 atletas de 45 comitês olímpicos nacionais da Ásia, que competirão em 14 esportes, 15 disciplinas e 61 provas.

As cerimônias de abertura e encerramento ocorrerão no Ring Theatre, no Parque dos Jogos Asiáticos de Praia, localizado na região de Tianya Haijiao.

A delegação avançada do Comitê Olímpico dos Emirados chegou a Sanya na última quarta-feira (15/04) para acompanhar os preparativos para a chegada da equipe principal, cuja participação começará com a seleção de futebol de praia, que integra o Grupo B ao lado de Arábia Saudita, Tailândia e Irã.

Os Emirados conquistaram 28 medalhas nos Jogos Asiáticos de Praia desde a edição inaugural, em Bali, em 2008: 11 de ouro, oito de prata e nove de bronze. O país participou de todas as edições do evento, com destaque para Phuket 2014, quando obteve seu melhor resultado, com 12 medalhas.

A edição de Da Nang, em 2016, também marcou um momento histórico, quando a atleta de jiu-jítsu Wudayma Al Yafei conquistou o bronze e se tornou a primeira emiradense a subir ao pódio na história da competição.

O secretário-geral do Comitê Olímpico dos Emirados, Faris Mohammed Al Mutawa, destacou a importância de intensificar os preparativos para garantir um desempenho à altura das expectativas no evento continental, no qual atletas emiradenses têm alcançado resultados consistentes e presença frequente no pódio. Afirmou confiar na capacidade da delegação de manter esse histórico e ampliar as conquistas desde a estreia do país em Bali, em 2008.

Al Mutawa também elogiou a orientação do presidente do Comitê Olímpico dos Emirados, xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o acompanhamento do ministro do Esporte, Ahmad Belhoul Al Falasi, que também é vice-presidente do comitê e presidente do escritório executivo, no apoio à participação das seleções nacionais em competições internacionais.

Os Jogos Asiáticos de Praia foram realizados pela primeira vez em Bali, na Indonésia, em 2008, seguidos por Mascate (2010), Haiyang (2012), Phuket (2014) e Da Nang (2016), antes da atual edição em Sanya.