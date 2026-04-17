Evento especial do TrainYAS reforça união e resiliência da comunidade nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — O Yas Marina Circuit realizou uma edição especial do programa comunitário de atividades físicas TrainYAS, reunindo milhares de participantes de 105 nacionalidades em uma demonstração de união e propósito coletivo.

O evento contou com a parceria do Centro de Saúde Pública de Abu Dhabi (ADPHC, na sigla em inglês), do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, da National Ambulance e da Ethara.

A iniciativa transformou a prática esportiva em um momento de integração comunitária, destacando o papel da participação coletiva na promoção do bem-estar e do vínculo social.

Com o tema “Uma bandeira, uma caminhada, uma comunidade”, moradores de diferentes partes do país participaram da atividade, que evidenciou a força da coesão social e a importância das conexões entre as pessoas.

O diretor-geral do Centro de Saúde Pública de Abu Dhabi, Rashed Al Suwaidi, afirmou que o evento vai além da atividade física e ressaltou: “Reflete um profundo senso de orgulho nacional e pertencimento, no qual as pessoas se unem sob uma mesma bandeira com um compromisso comum com o bem-estar. Iniciativas como o TrainYAS ajudam a transformar esse espírito em hábitos duradouros que fortalecem a saúde individual e a sociedade”.

O diretor-geral do Yas Marina Circuit, Ali Al Beshr, destacou que a edição evidenciou a resiliência da comunidade nos Emirados e afirmou: “Temos orgulho de oferecer uma plataforma que destaca o espírito de união no país”.

O evento incluiu uma caminhada coletiva ao redor do circuito, além de atividades como a execução do hino nacional dos Emirados e ações voltadas para famílias, criando um ambiente no qual os participantes vestiram as cores nacionais e carregaram bandeiras do país em uma expressão conjunta de pertencimento.

Como um dos programas comunitários mais populares dos Emirados, o TrainYAS segue desempenhando papel importante na promoção de estilos de vida ativos e no fortalecimento do senso de comunidade no emirado.