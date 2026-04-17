Liderança dos Emirados parabeniza Romuald Wadagni por vitória na eleição presidencial no Benin

ABU DHABI, 17 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de parabéns a Romuald Wadagni por sua vitória na eleição presidencial no Benin.
O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes de congratulações a Romuald Wadagni.