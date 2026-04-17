Presidente dos Emirados Árabes Unidos se reúne com governante de Fujairah e inspeciona porto do emirado

FUJAIRAH, 17 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta sexta-feira (17/04) com o xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah.

As duas autoridades discutiram uma série de temas nacionais à luz do contínuo desenvolvimento do país e afirmaram que as aspirações da população seguem no centro das prioridades da liderança e constituem um pilar essencial dos planos de desenvolvimento e das iniciativas nacionais, no presente e no futuro.

Os líderes também destacaram os valores sólidos que caracterizam a sociedade dos Emirados, ressaltando seu papel no fortalecimento da coesão e da unidade, além de impulsionar os esforços para enfrentar desafios. Ambos expressaram votos de continuidade do progresso e da prosperidade do país, com segurança, estabilidade e avanço duradouros.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompanhado pelo xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, realizou uma inspeção no porto de Fujairah, onde avaliou as operações e as medidas adotadas para garantir a continuidade das atividades com os mais altos níveis de eficiência operacional.

As autoridades afirmaram que o porto de Fujairah é um ativo estratégico dos Emirados Árabes Unidos, com papel relevante no apoio à economia nacional e ao mercado internacional de energia, além de contribuir para fortalecer a posição do país no comércio global.

O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; além de diversos ministros e autoridades, acompanharam a visita.