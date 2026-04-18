Países do Conselho de Cooperação do Golfo superam médias globais em desenvolvimento sustentável, aponta centro de estatística

MASCATE, 18 de abril de 2026 (WAM) — Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) registraram avanços significativos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e superaram as médias globais, especialmente nas áreas de saúde, educação e serviços básicos, segundo dados divulgados pelo Centro Estatístico do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (GCC-Stat).

Os dados mostram que os países do bloco praticamente erradicaram a pobreza extrema, alcançando padrões de vida superiores às linhas internacionais de pobreza, sustentados por sistemas avançados de proteção social que garantem inclusão em todos os segmentos da sociedade.

No setor de saúde, os indicadores apontam desempenho avançado. A taxa de mortalidade materna chegou a 19,9 por 100 mil nascidos vivos, abaixo da meta global de 70, enquanto a mortalidade de crianças menores de cinco anos ficou em 10,8 por mil nascidos vivos, frente a 25 no mundo. A cobertura universal de saúde atingiu 100%, contra 68% globalmente, e a cobertura de vacinas essenciais chegou a 100%, ante 84%.

Além disso, a densidade de médicos subiu para 33,6 por 10 mil habitantes, em comparação com 18,7 no mundo, refletindo a qualidade e a eficiência dos sistemas de saúde da região.

Na educação, os países do Golfo registraram índices elevados, com taxa de alfabetização de 99,2%, ante 88% globalmente, enquanto a matrícula na educação pré-primária alcançou 99,8%, contra 74,4% no mundo. Todas as escolas oferecem serviços básicos e contam com professores plenamente qualificados, o que reflete investimentos estratégicos em capital humano.

Em infraestrutura, os países do bloco também avançaram. A proporção da população com acesso à água potável segura chegou a 100%, em comparação com 73,7% globalmente, enquanto os serviços de saneamento e tratamento de água atingem níveis próximos de 100% em vários países, reforçando a sustentabilidade ambiental e da saúde pública.

Os indicadores também mostram acesso universal à eletricidade, com 100%, ante 91,7% no mundo, além do aumento do uso de tecnologias limpas.

Em termos de segurança e estabilidade, os países do Golfo registraram níveis elevados. A taxa de homicídios foi de 0,6 por 100 mil habitantes, frente a 5,2 globalmente, enquanto a taxa de vítimas de tráfico humano ficou em 5,5, ante 38 no mundo. O registro de nascimentos também se aproxima de 100%, refletindo a eficiência dos sistemas institucionais e legais.

Os dados também apontam desafios relacionados ao alto consumo de energia em comparação com níveis globais, indicando a necessidade de aumentar a eficiência e acelerar a transição para fontes renováveis.

Outros desafios incluem maior prevalência de desnutrição aguda entre crianças menores de cinco anos, em cerca de 9,3%, frente a 6,6% globalmente, além do aumento de resíduos perigosos per capita e da participação relativamente baixa do trabalho no PIB, em torno de 36,6%, abaixo dos níveis globais. Isso indica a necessidade de melhorar a qualidade da nutrição, aprimorar a gestão de recursos e ampliar a contribuição do trabalho para a economia.