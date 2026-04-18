Liderança dos Emirados Árabes Unidos parabeniza presidente do Zimbábue pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 18 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, por ocasião do Dia da Independência de seu país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes a Mnangagwa.