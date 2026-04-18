Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido discutem situação regional

ABU DHABI, 18 de abril de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu Yvette Cooper, secretária de Estado para Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido.

As autoridades discutiram os desdobramentos mais recentes na região, incluindo os ataques com mísseis iranianos, descritos como não provocados e terroristas, que atingiram os Emirados Árabes Unidos e vários países irmãos e parceiros, além de suas repercussões para a segurança e a estabilidade regional e internacional, a segurança da navegação internacional, o fornecimento de energia e a economia global.

Yvette Cooper reafirmou a solidariedade de seu país com os Emirados na adoção das medidas necessárias para proteger sua soberania, preservar a integridade territorial e garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed agradeceu a visita de Cooper e afirmou que ela reflete as relações estreitas entre os dois países, além de demonstrar a solidariedade do Reino Unido com os Emirados após o que classificou como agressão terrorista iraniana. O ministro também afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão em segurança.

Yvette Cooper revisou ainda uma atualização sobre os desdobramentos regionais, especialmente o recente anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã. As autoridades também discutiram a importância de intensificar os esforços internacionais para reforçar a segurança e a estabilidade e ampliar as perspectivas de paz sustentável na região.

Os dois lados também trataram de temas de interesse comum nas relações entre Emirados Árabes Unidos e Reino Unido e de formas de aprofundar a cooperação de modo a atender aos interesses compartilhados e promover o bem-estar de suas populações.

Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado, participou da reunião.