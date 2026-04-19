Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra tropas da Unifil no sul do Líbano

ABU DHABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o ataque contra o contingente francês da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês), no sul do país, que resultou na morte de um soldado e deixou três integrantes da missão internacional feridos.

O país afirmou que ataques contra missões de paz violam os princípios do direito internacional e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU.

O Ministério das Relações Exteriores expressou solidariedade aos países que participam da missão da UNIFIL e apresentou condolências à família da vítima, à França e à sua população, além de desejar rápida recuperação aos feridos.

Os Emirados também pediram ao governo do Líbano que cumpra suas obrigações de garantir a proteção das tropas da Unifil, investigue as circunstâncias do ataque, evite novos episódios e adote todas as medidas legais necessárias para responsabilizar os autores.

O ministério reiterou a solidariedade ao governo libanês e o apoio neste momento, incluindo esforços para garantir que armas permaneçam exclusivamente sob controle do Estado e para desmantelar organizações terroristas, destacando que isso é um passo essencial para reforçar a segurança e a estabilidade no país.