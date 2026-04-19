Terremoto de magnitude 5,9 atinge o oeste da Indonésia

JACARTA, 19 de abril de 2026 (WAM) — Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o oeste da Indonésia neste domingo (19/04).

Um comunicado da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia informou que o tremor ocorreu a 48 quilômetros a noroeste da região de Nias, ao largo da ilha de Sumatra, a uma profundidade de 10 quilômetros.

Terremotos atingem com frequência diferentes partes da Indonésia, que está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde várias placas tectônicas se encontram, provocando atividade sísmica e vulcânica recorrente.