Presidente dos Emirados Árabes Unidos acompanha posse de novos embaixadores

ABU DHABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompanhou a cerimônia de posse de novos embaixadores do país.

Durante a cerimônia, o líder dos Emirados desejou sucesso aos diplomatas no desempenho de suas funções e no fortalecimento das relações bilaterais, em linha com a política do país de construir parcerias construtivas que atendam a interesses mútuos, contribuam para a prosperidade compartilhada e promovam cooperação e entendimento entre os povos.

Mohamed bin Zayed também afirmou que a abordagem de longa data do país se baseia no fortalecimento da cooperação e na construção de parcerias voltadas ao desenvolvimento, em benefício de sua população e de outras nações.

Omar Rashid Matar Saeed Al Neyadi, embaixador na Costa Rica; Mohammed Ahmed Bandooq Al Qamzi, embaixador junto à Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês); Mohammed Matar Butti Al Khaili, embaixador na Ucrânia; e Fahad Abdulrahman Ali Al Bishr, embaixador em Uganda prestaram juramento durante a cerimônia, que contou com a presença de ministros e autoridades.