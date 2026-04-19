Contratos de aluguel em Dubai somam US$ 8,8 bilhões no 1º trimestre de 2026 em mercado estável

DUBAI, 19 de abril de 2026 (WAM) — O mercado de aluguel em Dubai manteve estabilidade no primeiro trimestre de 2026, sustentado por fundamentos regulatórios e econômicos sólidos. A atividade segue em ritmo constante em um ambiente dinâmico, com adaptação eficiente e reforço da confiança.

O desempenho reflete a visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos e diretrizes voltadas a ampliar a resiliência dos setores econômicos, impulsionar o crescimento sustentável, fortalecer a confiança dos investidores e garantir equilíbrio no avanço da economia.

Dados do Departamento de Terras de Dubai mostram que o valor total dos contratos de aluguel no primeiro trimestre chegou a 32,2 bilhões de dirhams (US$ 8,8 bilhões), mantendo o nível de atividade, apoiado por legislação clara e ambiente regulatório integrado.

Os novos contratos somaram 118.385, enquanto as renovações chegaram a 135.607, indicando continuidade da atividade e relações estáveis entre proprietários e inquilinos em um sistema transparente. O número de contratos cancelados caiu 25%, sinalizando maior estabilidade no ciclo de locação e menor volatilidade.

O número de escritórios imobiliários em operação alcançou 10.200, ampliando a eficiência do mercado, a base de participantes e a qualidade dos serviços prestados a investidores e clientes.

Foram registradas 3.599 licenças imobiliárias, abrangendo diferentes atividades do setor. As licenças de intermediação de compra e venda lideraram, com 1.564 registros, seguidas por intermediação de locação (928), serviços de acompanhamento de transações (376) e desenvolvimento imobiliário (128).

Outras licenças incluem serviços de supervisão administrativa de associações de proprietários, consultoria imobiliária, locação e gestão de propriedades privadas, intermediação de hipotecas, centros de negócios, avaliação imobiliária, topografia e organização de leilões públicos. A diversidade reflete a dinâmica e a integração do mercado imobiliário de Dubai, além da capacidade de atender diferentes demandas com eficiência.

Os indicadores apontam que o mercado de aluguel opera dentro de um ecossistema integrado que reúne desenvolvimento, investimento e regulação, promovendo estabilidade e adaptação às mudanças. O desempenho reflete equilíbrio entre oferta e demanda, com continuidade de projetos, diversificação de produtos e políticas claras.

Nesse contexto, o setor imobiliário segue como um dos pilares do crescimento econômico do emirado, apoiado por visão estratégica da liderança, ambiente regulatório flexível e confiança dos investidores, garantindo continuidade e preparação para as próximas fases com estabilidade.