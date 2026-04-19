Emirados Árabes Unidos reforçam presença nas reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional com resultados voltados ao crescimento sustentável

WASHINGTON, 19 de abril de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos ampliaram sua presença no cenário financeiro global durante as reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), realizadas em Washington entre 13 e 18 de abril de 2026.

A delegação, liderada por Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, obteve resultados em sessões multilaterais e encontros bilaterais de alto nível, com a participação de autoridades governamentais.

As reuniões resultaram no fortalecimento de parcerias estratégicas com instituições financeiras internacionais e outros países, além de discussões sobre o cenário econômico global e troca de perspectivas sobre formas de apoiar a estabilidade financeira e reforçar a resiliência da economia mundial diante dos desafios atuais.

Al Hussaini afirmou que a participação do país nas reuniões deste ano gerou resultados relevantes que consolidam sua posição no cenário econômico global. Segundo ele, o engajamento faz parte do compromisso dos Emirados de apoiar esforços internacionais voltados à estabilidade financeira global e de promover parcerias eficazes diante das mudanças na dinâmica econômica.

“Continuaremos a avançar a partir dos resultados dessas reuniões para ampliar a cooperação com parceiros internacionais, apoiar o crescimento econômico sustentável e reforçar a posição dos Emirados como centro financeiro global e parceiro estratégico na construção do futuro da economia mundial”, disse.

A delegação também participou das reuniões do G20, nas quais foram discutidos o cenário econômico global e os desafios relacionados ao crescimento e à estabilidade financeira.

Al Hussaini afirmou que “o fortalecimento da coordenação internacional é essencial para enfrentar os desafios econômicos globais e promover um crescimento mais sustentável e inclusivo”.

No âmbito das reuniões do Comitê Monetário e Financeiro Internacional, a delegação discutiu os desenvolvimentos recentes da economia global e mecanismos para fortalecer a resiliência dos sistemas financeiros.

“O estabelecimento de políticas fiscais equilibradas e flexíveis é fundamental para garantir a capacidade da economia global de enfrentar desafios futuros”, afirmou Al Hussaini.

A delegação também participou do encontro de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais da região do Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão com a diretora-geral do FMI, no qual foram debatidos desafios econômicos regionais e formas de apoiar a estabilidade financeira.

À margem das reuniões, a delegação realizou uma série de encontros bilaterais com parceiros internacionais e representantes de instituições financeiras globais, com foco na troca de conhecimento e na exploração de novas oportunidades nas áreas de finanças e desenvolvimento, reforçando a posição dos Emirados como polo financeiro global e parceiro relevante no sistema econômico internacional.

Younis Haji AlKhoori, subsecretário do Ministério das Finanças, liderou a delegação dos Emirados nas reuniões do Brics, que reuniram vice-ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais. As discussões abordaram formas de ampliar a cooperação entre economias emergentes e fortalecer parcerias financeiras e econômicas.

AlKhoori afirmou que os Emirados buscam apoiar esforços internacionais voltados à integração econômica e à abertura de novas oportunidades de cooperação que contribuam para a estabilidade global.

“A participação nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional ofereceu uma plataforma importante para fortalecer as relações internacionais. Os encontros e as reuniões bilaterais abriram novos canais de cooperação e ampliaram a troca de conhecimento com instituições financeiras internacionais. Estamos comprometidos em transformar esses resultados em iniciativas concretas que apoiem as prioridades econômicas dos Emirados e reforcem a capacidade de seu sistema financeiro de acompanhar as transformações globais”, afirmou.