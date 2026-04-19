Polícia de Dubai resgata turistas em trilhas nas montanhas de Hatta

DUBAI, 19 de abril de 2026 (WAM) — A Polícia de Dubai resgatou dois turistas que sofreram exaustão durante uma trilha nas montanhas de Hatta e que não conseguiram avançar em trechos íngremes.

A operação começou após um chamado de emergência recebido pelo Centro de Comando e Controle, que mobilizou equipes de resgate da delegacia de Hatta em coordenação com a Corporação de Serviços de Ambulância de Dubai.

O brigadeiro Mubarak Al Ketbi, diretor da delegacia de Hatta, afirmou que a equipe, com apoio de unidades de reconhecimento e paramédicos, utilizou drones para localizar com precisão os turistas, garantindo rapidez na resposta.

Os turistas foram retirados em segurança com equipamentos especializados para descida em áreas montanhosas e levados a uma ambulância para avaliação e atendimento médico.

Al Ketbi afirmou que a delegacia está preparada para responder a emergências em áreas de montanha e vales e orientou o público a utilizar o número 999 ou o recurso SOS do aplicativo da Polícia de Dubai em situações de emergência. Ele também destacou a importância de seguir trilhas sinalizadas e informar a localização com precisão.