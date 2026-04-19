Campeonato Nacional de MMA dos Emirados Árabes Unidos termina em Abu Dhabi

ABU DHABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — O 8º Campeonato Nacional de Artes Marciais Mistas dos Emirados Árabes Unidos terminou neste domingo (19/04) na Mubadala Arena.

Organizado pela Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados, o evento de dois dias teve como foco identificar talentos para reforçar a seleção nacional, consolidando a liderança regional do país na modalidade e o compromisso com a formação de novos atletas.

O último dia contou com lutas nas categorias Youth A e Adulto. Yousef Abdullah Al Battran, membro do conselho da federação, afirmou que esta edição marcou um avanço nos padrões profissionais e na organização do torneio. Ele destacou ainda a forte presença de famílias, em linha com o “Ano da Família”.

Atletas da ADMA Academy, como o medalhista de ouro Saif Saud Al Junaibi e o medalhista de bronze Hamza Al Kilani, afirmaram que o torneio é uma plataforma importante para o desenvolvimento técnico.