Museus de Abu Dhabi reforçam integração entre educação e arte

ABU DHABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — Os museus de Abu Dhabi ampliam seu papel como polos culturais ao integrar educação e arte por meio de programas interativos voltados ao aprendizado de estudantes.

O Louvre Abu Dhabi recebeu mais de 67 mil estudantes em 2025, com atividades voltadas a escolas, universidades e pessoas com deficiência. Em 2026, o museu amplia essa atuação com o Portal de Currículo do Museu, iniciativa desenvolvida em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi. A plataforma, aprovada pelo Ministério da Educação, conecta 148 obras e artefatos ao currículo nacional em áreas como ciência e matemática.

O Museu de História Natural de Abu Dhabi também avança na educação científica por meio de seu Instituto de Pesquisa e Educação. A iniciativa utiliza aprendizagem baseada em descobertas e realidade virtual para envolver estudantes em temas como biodiversidade, sustentabilidade e ciências da Terra.

Já o Museu Nacional Zayed oferece programas imersivos como “Baba Zayed” e “Unlocking History”, com foco nos valores dos Emirados Árabes Unidos e na identidade nacional. Por meio de narrativas, oficinas de artesanato tradicional e conteúdos digitais para ensino remoto, o museu atua como plataforma de aprendizado contínuo e preservação cultural.