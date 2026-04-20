Mais de 400 atletas participam do triatlo Oceanic Khorfakkan

KHORFAKKAN, 20 de abril de 2026 (WAM) — Mais de 400 atletas participaram da mais recente edição do triatlo Oceanic Khorfakkan, realizado em parceria entre o Conselho de Esportes de Sharjah, o Oceanic Khorfakkan Resort & Spa e a Al Qudra Sports Services.

Os competidores disputaram provas de natação, corrida e ciclismo em diferentes categorias, incluindo olímpica, super sprint, sprint e júnior, tanto no individual quanto por equipes. O evento marca a segunda edição realizada neste ano como parte das iniciativas esportivas comunitárias de Sharjah.