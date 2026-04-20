Ouro recua com fortalecimento do dólar

CAPITAIS MUNDIAIS, 20 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do ouro caíram nesta segunda-feira (20/04) com o fortalecimento do dólar. O ouro à vista recuou 0,7%, para US$ 4.793,98 por onça às 03h51 GMT, após atingir o menor nível desde 13 de abril durante a sessão.

Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em junho caíram 1,4%, para US$ 4.813,60. Entre outros metais, a prata à vista recuou 0,9%, para US$ 80,04 por onça, a platina caiu 0,5%, para US$ 2.093,56, enquanto o paládio ficou estável em US$ 1.558,60 por onça.