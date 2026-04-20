Setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos registra desempenho recorde no 1º trimestre de 2026

ABU DHABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — O setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos apresentou desempenho robusto no primeiro trimestre de 2026, refletindo a confiança crescente de investidores locais e internacionais na estabilidade do mercado, na capacidade de adaptação a mudanças e na geração de retornos no médio e longo prazo.

Os mercados imobiliários do país registraram crescimento nos três primeiros meses do ano, com dados oficiais de Abu Dhabi, Dubai, Sharjah e Ajman reforçando a posição dos Emirados como um dos principais polos globais de investimento em imóveis.

Em Dubai, o Departamento de Terras registrou forte atividade, com 718.160 transações imobiliárias, incluindo 60.303 vendas, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2025. O valor total das transações chegou a 252 bilhões de dirhams (US$ 68,6 bilhões), alta de 31%, enquanto o número de investimentos atingiu 57.744, avanço de 7% na comparação anual, com valor total de 173 bilhões de dirhams (US$ 47,1 bilhões). A base de investidores cresceu para 48.448, aumento de 8%, incluindo 29.312 novos investidores, alta de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

Abu Dhabi registrou o melhor desempenho trimestral de sua história, com transações imobiliárias que saltaram 160,7%, para 66 bilhões de dirhams (US$ 18 bilhões), ante 25,31 bilhões de dirhams (US$ 6,9 bilhões) no mesmo período do ano passado, segundo o Centro Imobiliário de Abu Dhabi (ADREC, na sigla em inglês). Foram realizadas mais de 13 mil transações, frente a 6.896 no primeiro trimestre de 2025, refletindo o ritmo acelerado de crescimento e reforçando a posição de Abu Dhabi como polo regional e global de investimentos.

Em Sharjah, o volume de negociações imobiliárias alcançou 18,5 bilhões de dirhams (US$ 5 bilhões) no primeiro trimestre de 2026, ante 13,2 bilhões de dirhams (US$ 3,6 bilhões) no mesmo período de 2025. Trata-se de um crescimento de 40,7%. O Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah informou que o número total de transações subiu para 29.235, alta de 18,9% em relação ao ano anterior. O órgão também destacou a ampliação da diversidade de nacionalidades dos investidores, que chegou a 113, frente a 97 em 2025.

Cidadãos dos Emirados responderam por cerca de 9 bilhões de dirhams (US$ 2,4 bilhões) em negociações, distribuídas em 10.099 propriedades, enquanto investidores de países do Golfo, árabes e estrangeiros somaram aproximadamente 9,5 bilhões de dirhams (US$ 2,6 bilhões) em 19.136 imóveis.

Em Ajman, o valor total das transações imobiliárias atingiu 6,22 bilhões de dirhams (US$ 1,7 bilhão) em 3.890 operações, crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o volume de negociações chegou a 4,24 bilhões de dirhams (US$ 1,15 bilhão) em 3.128 transações.

O desempenho do setor nos Emirados reflete a resiliência do mercado e a capacidade de adaptação a mudanças regionais, sustentadas pela visão da liderança e por uma abordagem econômica equilibrada que reforça a confiança e a estabilidade em todos os setores.