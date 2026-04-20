Ciclista da UAE Team Emirates sobe ao pódio na Amstel Gold Race

AMSTERDÃ, 20 de abril de 2026 (WAM) — O francês Benoît Cosnefroy, da UAE Team Emirates-XRG, confirmou boa fase nas clássicas das Ardenas e terminou em terceiro lugar na Amstel Gold Race, garantindo presença no pódio para a equipe em uma das principais provas do calendário.

A corrida de 257 km entre Maastricht e Valkenburg, com 33 subidas pelas colinas de Limburg, foi disputada em ritmo forte desde o início, com uma fuga numerosa abrindo vantagem antes de o pelotão acelerar gradualmente nas voltas finais. Marco Frigo (NSN Cycling) foi o último a resistir antes de ser alcançado.

A prova ganhou intensidade nos 70 km finais, em subidas como Loorberg, Gulperberg e Kruisberg, quando um grupo seleto de favoritos, incluindo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) e Mattias Skjelmose (Lidl Trek), se destacou. O movimento decisivo ocorreu no Keutenberg e nas subidas seguintes, onde a dupla de líderes abriu vantagem e disputou a vitória.

Cosnefroy se manteve atento no grupo perseguidor, mesmo com pouca colaboração para reduzir a diferença. Com ritmo consistente, o francês sustentou posição à medida que a prova se fragmentava, incluindo na penúltima subida do Cauberg, que definiu o cenário final da disputa.

Na chegada em Valkenburg, Evenepoel superou Skjelmose no sprint final e venceu a prova, enquanto Cosnefroy acelerou no grupo reduzido para garantir o terceiro lugar, a menos de dois minutos dos líderes.

As clássicas das Ardenas continuam na quarta-feira (22/04) com a disputa da Fleche-Wallonne.