Unesco reconhece programa prisional de Ras Al Khaimah como referência regional em educação

RAS AL KHAIMAH, 20 de abril de 2026 (WAM) — O Programa Prisional de Ras Al Khaimah foi reconhecido em um estudo de caso publicado pelo Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida da Unesco, que o aponta como referência regional em educação em prisões.

A iniciativa integra os esforços do emirado como membro da Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco e destaca o papel do programa na promoção de educação inclusiva em ambientes correcionais desde sua criação, em 2011.

A Fundação Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi para Pesquisa em Políticas Públicas, em parceria com a unidade prisional de Ras Al Khaimah, implementa o programa, que oferece a detentos e agentes penitenciários acesso a recursos e atividades voltados a necessidades educacionais e psicossociais.

A iniciativa tem como eixo uma biblioteca multifuncional com mais de nove mil títulos, além de espaços para leitura individual e atividades em grupo e uma sala dedicada a aconselhamento psicológico e sessões terapêuticas.

O espaço também abriga um clube de leitura e atividades coletivas periódicas que incentivam o engajamento e o desenvolvimento pessoal. O programa inclui cursos em áreas como alfabetização em árabe e inglês, gestão de pequenos negócios e escritórios, tecnologia da informação, artes, primeiros socorros em saúde mental e habilidades para a vida.

O estudo da Unesco insere essas ações em um movimento mais amplo do emirado em direção a práticas correcionais centradas na reabilitação e na educação.

A diretora-executiva da Fundação Al Qasimi, Natasha Ridge, afirmou que todos têm direito a aprender e se desenvolver, independentemente das circunstâncias. “O programa cria oportunidades de aprendizado práticas e relevantes, adaptadas à realidade das pessoas durante e após o cumprimento de pena”, disse.

Dados citados no estudo indicam que quase 25% da população carcerária utilizou a biblioteca desde a criação do programa, com detentos e agentes ajustando suas rotinas para frequentar o espaço.

O levantamento também aponta que mais de mil detentos participaram de ao menos um curso educacional e registra percepções de maior esperança e perspectivas mais claras de reintegração, além de impactos duradouros na reabilitação e no desenvolvimento pessoal.

Desde que ingressou na Rede Global de Cidades de Aprendizagem da Unesco em 2022, Ras Al Khaimah vem documentando iniciativas de aprendizagem ao longo da vida em contextos formais, não formais e informais, incluindo instituições correcionais.

Nesse contexto, a educação em prisões integra o compromisso do emirado com educação inclusiva, direitos humanos e acesso equitativo ao aprendizado, contribuindo para ampliar oportunidades de formação para toda a comunidade.