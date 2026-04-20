Assembleia da União Interparlamentar aprova proposta dos Emirados sobre segurança marítima

ISTAMBUL, 20 de abril de 2026 (WAM) — A Assembleia Geral da União Interparlamentar (IPU, na sigla em inglês) aprovou proposta apresentada pelos Emirados Árabes Unidos, por meio da delegação do Conselho Nacional Federal (FNC), para a elaboração de uma resolução sobre o papel dos parlamentos na proteção da navegação internacional e da estabilidade econômica global, com foco no reforço da segurança marítima e na proteção de infraestruturas críticas em contextos de conflito.

Durante a 152ª Assembleia da IPU, em Istambul, o plenário também aprovou a nomeação de Marwan Obaid Al Muhairi, membro do Conselho Nacional Federal, como relator do projeto de resolução, que deve ser adotado na 154ª assembleia da entidade.

Al Muhairi afirmou que a proposta reflete o entendimento de que os conflitos contemporâneos não se limitam mais às fronteiras imediatas, estendendo-se a rotas marítimas, cadeias de suprimentos, instalações energéticas e serviços essenciais, com impacto direto sobre a paz e a segurança internacionais.

Segundo ele, a iniciativa trata de tema relevante ao abordar a proteção da navegação internacional, a segurança de infraestruturas críticas e a mitigação dos efeitos econômicos e humanitários decorrentes de conflitos que extrapolam suas áreas de origem.

“Quando rotas marítimas são ameaçadas ou portos são alvo de ataques, o impacto não se limita a um único país, mas se estende à economia global, aos fluxos comerciais, à segurança energética e à entrega de ajuda humanitária”, afirmou.

O parlamentar acrescentou que o tema oferece aos parlamentos uma oportunidade concreta de contribuir para a estabilidade internacional, proteger interesses econômicos globais e fortalecer a capacidade dos países de enfrentar os riscos crescentes associados aos conflitos modernos.