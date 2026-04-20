Escolas dos Emirados Árabes Unidos retomam aulas presenciais

ABU DHABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — Escolas em todo os Emirados Árabes Unidos receberam alunos de volta às salas de aula nesta segunda-feira (20/04), com a retomada do ensino presencial após a implementação de planos abrangentes de preparação e segurança.

O Ministério da Educação concluiu nos últimos dias treinamentos específicos para professores e equipes administrativas, com o objetivo de garantir uma transição segura e organizada. Medidas operacionais, incluindo transporte escolar, foram implementadas com elevados padrões de segurança para assegurar o retorno às atividades.

Antes da reabertura, as escolas passaram por avaliações rigorosas para verificar a prontidão operacional. O ministério também divulgou orientações detalhadas de segurança para alunos e funcionários, com foco na preparação técnica e psicológica para lidar com diferentes situações.

Direções escolares afirmaram que a primeira semana foi planejada com flexibilidade para permitir um retorno gradual, garantindo que os alunos se sintam seguros e tranquilos.

As escolas destacaram ainda que as famílias são “parceiras essenciais” no sucesso do processo educacional e mantiveram comunicação constante com os pais durante essa fase.

A retomada das aulas presenciais reflete a flexibilidade do sistema educacional dos Emirados e sua capacidade de adaptação a diferentes cenários, com base em avaliações contínuas, garantindo a continuidade do ensino e a estabilidade do ambiente escolar.